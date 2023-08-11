В Челябинской области запланированы масштабные проверки на дорогах

Это связано с ростом числа дорожно-транспортных происшествий

О готовящейся массовой проверке водителей на трассах в Челябинской области сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. Инспекция безопасности дорожного движения фиксирует в регионе рост числа происшествий.

«В связи со значительным увеличением интенсивности транспортного потока на трассе М-5 „Урал“ по сравнению с 2022 годом, а также увеличением числа дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция проведет сплошные проверки участников дорожного движения на предмет применения ремней безопасности. Особое внимание будет уделено правилам перевозки юных пассажиров», — заявили в областном управлении ГИБДД.

Сейчас штраф за непристегнутый ремень составляет 1 тысячу рублей. Пристегнуты должны быть и водители, и пассажиры. Напомним, в Челябинске действует система камер, которые фиксируют, пристегнут ли ремень у водителя.