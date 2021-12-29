В Челябинской области замглавы района подозревают в получении взятки

Дело связано с контрактом на приобретение жилья для сирот

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в 50 тысяч рублей от заинтересованного лица в обмен на заключение контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении Семена Авраменко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), также к ответственности привлечен взяткодатель (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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