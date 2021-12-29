В Челябинской области замглавы района отправили в СИЗО по делу о взятке

Семен Авраменко заключен под стражу до 27 февраля 2022 года

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу первому заместителю главы Ашинского муниципального района. Семена Авраменко обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку в 50 тысяч рублей от заинтересованного лица в обмен на заключение контракта на приобретение жилья для детей-сирот.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 27 февраля 2022 года», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении Семена Авраменко возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), также к ответственности привлечен взяткодатель (часть 3 статьи 291 УК РФ).



Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.