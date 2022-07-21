В Челябинской области заместителя главврача сельской больницы подозревают в присвоении ковидных выплат

Илью Муллаярова задержали сотрудники регионального УФСБ

Заместителя главного врача Кунашакской районной больницы Илью Муллаярова подозревают в мошенничестве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ. Муллаярова задержали сотрудники регионального УФСБ. Ранее проверку по той же причине начали в отношении главного врача Рината Рахматуллина.



«Следствие считает, что в 2020-2022 годах заместитель главного врача включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными ковидом, и получал социальную выплату, но фактического участия в комиссии не принимал», — Прокомментировали в СУ СКР по региону.

Сейчас время проводят следственные действия — собирают и закрепляют доказательственную базу. Муллаярова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения).



«Заместителя главного врача Кунашакской больницы Илью Муллаярова, вместе с его начальником Ринатом Рахматуллиным, вызвали в районную прокуратуру, где в они сейчас и находятся», — Сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Информации о задержании у Минздрава нет.

