В Челябинской области замдиректора завода задержали по подозрению в получении взятки

Решается вопрос о предъявлении обвинения

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя руководителя промышленного предприятия. Его подозревают в получении взятки. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По предварительной версии, подозреваемый с 2019 года и до начала 2021-го получил взятку в размере миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

«В отношении замдиректора было возбуждено уголовное дело по части статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“)», — рассказали в региональном СУ СК.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По предварительным данным, речь идет о заместителе генерального директора по коммерческим вопросам АО «Завод „Пластмасс“» в Копейске Сергее Рябцеве. На рабочем месте его не оказалось, секретарь отказалась давать комментарии ИА «Первое областное» о задержании.