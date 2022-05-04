В Челябинской области закрыли ячейку экстремистской сети

Ее руководитель три года вовлекал людей в ряды запрещенной организации

Управление ФСБ России по Челябинской области обнаружило и закрыло в регионе действующую церковь «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской с 2017 года), ее руководитель с 2017 по 2020 год вовлекал южноуральцев в запрещенное религиозное учение. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Челябинской области.



Отметим, миссионерскую организацию «Свидетели Иеговы» с 2017 года в России объявили экстремистской и ликвидировали. По решению суда, учение «Свидетелей» принижает человеческое достоинство и пропагандирует превосходство над другими мировыми религиями.

В следственном комитете региона сообщили, что расследование завершено, региональное отделение церкви ликвидировано, а дело руководителя отправлено в суд для рассмотрения.