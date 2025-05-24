В Челябинской области заказавшую убийство дочки женщину заключили под стражу

В СИЗО обвиняемая проведет два месяца

46-летнюю жительницу поселка Измайловского Кизильского района, обвиняемую в подстрекательстве к убийству своей дочери, заключили под стражу до 21 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Напомним, по версии следствия, 16 апреля женщина предложила своему знакомому за 100 тысяч рублей утопить ее 12-летнюю дочь, поскольку девочка себя якобы плохо ведет. Мужчина сделал вид, что согласился. Впоследствии он спрятал ребенка у себя дома и обратился в полицию.

Известно, что у женщины четверо детей, все девочки. После случившегося их забрали из семьи и отправили в детский дом. Также известно, что мать девочек злоупотребляла алкоголем.