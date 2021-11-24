В Челябинской области загорелся цех по ремонту мототехники

Специалисты МЧС тушили огонь три часа

Сегодня рано утром, 24 ноября, в Кыштыме загорелся цех по ремонту мототехники. Об этом сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь охватил помещение площадью в 60 кв. м в 4:38.

«К месту вызова были направлены силы и средства 38-й пожарно-спасательной части и пожарной части № 117. Угрозы распространения огня на соседние здания не было», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Локализовать пожар удалось в 5:21. Полностью потушить пламя специалистам МЧС удалось в 8:25. Человеческих жертв нет.