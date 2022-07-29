В Челябинской области загорелся газопровод

Угрозы ближайшим населенным пунктам нет

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Сегодня, 29 июля, очевидцы поделились в социальных сетях видео бушующего пламени рядом с поселком Цвиллинга в Чесменском районе. Оказалось, там разгерметизировался подземный газопровод. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Пламя разгорелось до высоты в 10 метров.

«Газопровод опахан, угрозы населенному пункту нет. В данный момент перекрыты задвижки на поврежденном участке газопровода. На газоснабжение потребителей данное происшествие не повлияет (данная ветка газоснабжения является вспомогательной)», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Угрозы распространения огня нет.