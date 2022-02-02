В Челябинской области загорелся частный жилой дом

Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов

В селе Ларино Каслинского района загорелся жилой дом. Хозяева самостоятельно эвакуировались из горящего здания и вызвали пожарных, сообщили 1 февраля в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло в доме, расположенном по улице Ленина, 30 января в 18:07. На место пожара выехали сотрудники 60-ой пожарно-спасательной части и пожарных частей № 223 и № 260. Прибыв, они обнаружили горящий дом и угрозу распространения огня на надворные и хозяйственные постройки, и сразу же приступили к тушению.

«Кровля обрушилась. Пострадавших не было. Хозяева находились на месте. Благодаря слаженным действиям через несколько часов огонь удалось потушить»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.

С начала 2022 года в Челябинской области сложилась неблагополучная пожароопасная обстановка. В январе жертвами огня стали 32 южноуральца, включая двоих детей. Каковы основные причины трагедий и что делать, если в доме произошел пожар, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Эдуард Дорожкин.