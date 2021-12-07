В Челябинской области загорелось деревоперерабатывающее предприятие

Огонь распространился на 250 кв. м

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В Нязепетровске специалисты 69-й пожарно-спасательной части почти всю ночь тушили пожар на деревоперерабатывающем предприятии. Об этом сегодня, 7 декабря, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило около 23 часов. Через несколько минут первые подразделения уже были на месте происшествия.

Огонь охватил площадь в 250 кв. м.

«По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкций и изготовления оборудования. Пострадавших, по нашим данным, нет», — сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве.

На тушении были задействованы шесть единиц техники и 39 человек личного состава.