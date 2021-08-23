В Челябинской области загорелась полоса отвода железной дороги

Жертв и пострадавших нет

В Челябинской области в Кунашакском районе загорелась полоса отвода на станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги. Причины возгорания не сообщаются. Жертв и пострадавших нет. Инцидент контролирует Челябинская транспортная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На место пожара выехал пожарный поезд Челябинского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД. Возгорание потушено. Жертв и пострадавших нет», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Станция Тахталым – промежуточная станция между Челябинском и Каменск-Уральским.