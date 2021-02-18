В Челябинской области задержаны 12 грузовых поездов

Работниками РЖД проведена замена сломанных рельс

На станции Челябинск-Главный произошла задержка отправления 12 грузовых поездов, сообщили сегодня, 18 февраля, в Уральской транспортной прокуратуре.

Происшествие случилось в среду, 17 февраля на станции Челябинск-Главный в парке «С». Железнодорожный путь был закрыт в 7:50.

В настоящее время произведена замена рельса. Движение восстановлено. Общее время задержки поездов составило 38 минут.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.