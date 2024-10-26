В Челябинской области задержали женщину, употреблявшую наркотик на рабочем месте

Подозреваемая ранее судима

В Чебаркуле полицейские задержали 44-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте синтетических наркотиков. Запрещенное вещество правоохранители нашли в куртке женщины, а также в шкафчике по месту ее работы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Часть наркотика была спрятана в упаковку из-под жевательной резинки и находилась в кармане куртки подозреваемой. Еще один сверток полицейские обнаружили в шкафчике. Женщина призналась, что приобрела запрещенное вещество для личного потребления и часть уже потребила на рабочем месте.

Кроме того, выяснилось, что ранее женщина была судима за незаконный оборот наркотиков. Теперь ей снова грозит тюремный срок до 15 лет по той же статье (228 УК РФ).