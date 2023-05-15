В Челябинской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве сожителя

Мужчина скончался от ножевых ранений

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Аргаяшского района. Ее подозревают в убийстве сожителя (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в ночь на 14 мая в одном из частных домов между подозреваемой и жертвой вспыхнул конфликт.

Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила потерпевшего ножом. Мужчина скончался на месте.

«Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинку, забившую сожителя чугунной сковородой, отправили в СИЗО.