В Челябинской области задержали женщину, избившую и ограбившую двух пенсионерок

Потерпевшие боялись расправы и молчали о происшествии

В Бакале 70-летняя и 63-летняя женщины стали жертвой 36-летней грабительницы, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось еще в сентябре, но потерпевшие не решались сразу обратиться в полицию из-за того, что боялись мести нападавшей.

«Полицейские выяснили, что местная жительница, зная, какого числа почтальоны приносят пенсию, пришла навестить знакомую из соседнего дома. Гостья попросила у пенсионерки взаймы небольшую сумму денег, на что получила отказ. Не удовлетворившись ответом, женщина нанесла хозяйке телесные повреждения и обыскала дом. Найденные девять тысяч рублей она забрала себе и отправилась к следующей жертве», — рассказали в региональном полицейском главке.

70-летняя женщина отказала нападавшей и получила несколько ударов. Подозреваемая забрала 15 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»). Подозреваемая находится в ИВС, ранее она неоднократно судима.