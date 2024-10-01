В Челябинской области задержали закладчиков с полкило «соли»

Устанавливаются другие участники преступной группировки

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Возле села Тюбук в Каслинском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с бойцами Росгвардии задержали 42-летнего мужчину и 26-летнюю женщину из Свердловской области по подозрению в распространении «соли». Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Примечательно, что задержанная женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотических средств», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении задержанных за покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ и избрана мера пресечения: мужчине — арест, женщине — подписка о невыезде и надлежащем поведении.