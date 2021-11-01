В Челябинской области задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП

Бесправник сбил 40‑летнюю женщину на пешеходном переходе

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Сотрудники полиции Троицка задержали мужчину, который насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

ДТП случилось 30 октября вечером рядом с домом № 23 по улице Пассажирской в Троицке. Водитель сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся.

«Полицейские обнаружили автомобиль Hyundai Solaris, имеющий повреждения, характерные для произошедшего ДТП, в гараже частного дома по улице Инженерной, а также установили водителя. Им оказался 22-летний местный житель, у которого не было прав на управление авто», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

28 октября в Челябинске 31-летний водитель насмерть сбил 36-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Его автомобиль правоохранители обнаружили в Кременкуле, а затем был задержан и сам виновник.

Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Коркинского района. После смертельного ДТП он разобрал и закопал автомобиль.

