В Челябинской области задержали водителя, пытавшегося скрыться от полиции

Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян

В ночь с 11 на 12 декабря в селе Коелга сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW для проверки документов водителя, однако мужчина проехал мимо. Полицейские бросились за ним в погоню, и в итоге машины столкнулись. Несмотря на это, водитель BMW покинул место ДТП. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 15 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По сведениям очевидцев, пытавшийся скрыться от полиции мужчина был пьян.

«Водитель, когда вышел из машины, сразу начал кричать на инспекторов, что он сейчас позвонит и их уволят всех. В итоге пьяный водитель каким-то образом сел в свой автомобиль и уехал. Началась вторая погоня. Догнали его где-то недалеко от хоз. построек на ул. Заречной. Потом приехал какой-то подполковник, со слов очевидцев, и тут началось самое интересное: выяснилось, что личность пьяного водителя БМВ, которого догоняли и задерживали 2 раза, установить не удалось и он ушел домой», — написал в социальных сетях южноуралец, который пожелал сохранить инкогнито.

Экипаж ДПС, пытаясь догнать нарушителя, со слов очевидцев, протаранил его автомобиль. Однако информацию об этом в региональном полицейском главке не подтвердили, подчеркнув, что столкновение произошло ненамеренно. Также в полиции опровергли информацию о том, что задержанный был пьян.

«За оставление места ДТП в отношении водителя составлен административный протокол по части статьи 19.3 КоАП РФ („Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“). Ему назначено 12 суток ареста», — рассказали в региональном ГУ МВД.