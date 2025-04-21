В Челябинской области задержали участника ОПГ с 14 кг мефедрона

Ведется работа по задержанию других участников банды

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли крупную поставку наркотиков. В апреле текущего года был задержан 29-летний гражданин России, причастный к межрегиональной организованной преступной группе, занимавшейся контрабандой наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе обыска у него изъято более 14 килограммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере)», — прокомментировали в УФСБ по региону.

Обвиняемый арестован. Следствие продолжается, проводится работа по выявлению и задержанию других участников преступной группы.