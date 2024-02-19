В Челябинской области задержали троих мужчин, до смерти избивших посетителя кафе

Потерпевший умер в больнице

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двоих граждан Кыргызстана и одного россиянина. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в ночь на 18 февраля. Обвиняемые в состоянии опьянения поссорились с мужчиной в одном из кафе в Варне. Конфликт перешел в драку, 40-летний потерпевший получил многочисленные удары по туловищу и голове и скончался в больнице от кровоизлияния.

«По уголовному делу следователем СКР продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе законности пребывания подозреваемых на территории России», — сообщили в ведомстве.

Сообщение в полицию поступило из медицинского учреждения.

«Оперативники в кратчайшие сроки задержали подозреваемых и передали следователям СК», — прокомментировали Первому областному информагентству в ГУ МВД по региону.

