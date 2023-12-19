В Челябинской области задержали трех угонщиков иномарки

Молодые люди хотели доехать до ночного клуба

В Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали трех молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля. Машину инспекторы изъяли, а парням теперь грозит до семи лет тюрьмы по уголовному делу о неправомерном завладении авто, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился житель Копейска. Он сообщил, что у его 45-летней родственницы ночью угнали автомобиль Toyota RAV-4. Правоохранители сразу же приступили к поиску подозреваемых.

Информация также была передана инспекторам ГИБДД. Они выяснили, что автомобиль движется по дороге, ведущей в сторону Екатеринбурга, и отправились за ним. Угнанную машину они увидели на заправочной станции. Там они и задержали угонщиков, которыми оказались трое ранее судимых жителей Копейска в возрасте от 20 до 24 лет.

В отношении парней возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Авто в скором времени вернут владелице.