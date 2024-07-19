В Челябинской области задержали торговца мефедроном и гашишем

Обвиняемый организовал крупный интернет-магазин

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке Росгвардии задержали 40-летнего мужчину, занимающегося продажей гашиша и мефедрона. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

При личном досмотре и обыске гаража у обвиняемого изъяли 700 граммов синтетического наркотика и более 7,7 килограмма гашиша. Также крупные тайники были организованы в Еманжелинском районе и Южноуральске, еще два — в Магнитогорске.

Ранее мужчина занимался легальным бизнесом, но, соблазнившись легкими деньгами, стал участвовать в торговле через тайники-закладки в интернет-магазине, а потом открыл свою площадку по продаже запрещенных веществ.