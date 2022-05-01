В Челябинской области задержали рыбаков с незаконным уловом

Специалисты оценивают нанесенный ущерб

В Аргаяшском районе сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» вместе с полицейскими задержали двух человек, подозреваемых в незаконной рыбалке. Решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел, сообщили 1 мая в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

В ходе планового рейда в Харлушевском заказнике специалисты выявили незаконный вылов рыбы с применением сетей и остроги на реке Миасс в районе деревни Байгазина. На место прибыли сотрудники полиции и отдела госконтроя, надзора, охраны биологических ресурсов и среды обитания по Челябинской области. Вскоре подозреваемые в незаконной ловле были задержаны.

«В настоящий момент оценивается нанесенный ущерб, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— сообщили в ведомстве.

В конце апреля браконьеров задержали в Пласте. Местные жители застрелили 37 птиц, среди которых гуси, утки и гуменник. Проводится расследование.

В начале марта двух мужчин поймали за незаконной ловлей рыбы. Своими действиями они нанесли ущерб государству в размере 60 тысяч рублей. В отношении нарушителей составили административные протоколы.