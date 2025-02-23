В Челябинской области задержали рыбака почти с килограммом наркотика

Запрещенное вещество он использовал в качестве прикормки для рыб

В Троицке сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль «Ниссан Альмера» и обнаружили в машине пакет с сушеной травой. Вскоре выяснилось, что водитель перевозил почти килограмм конопли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Проведенная экспертиза показала, что содержимым пакета являются части конопли. Общая масса наркотика составила 893 грамма»,— уточнили в ведомстве.

Задержанный 41-летний автомобилист рассказал, что он — рыбак, и растение собрал во время рыбалки, чтобы в дальнейшем использовать его в качестве прикормки. Также мужчина признался, что и сам планировал потреблять наркотик.

В отношении тройчанина возбудили уголовное дело о незаконных перевозке и хранении наркотического вещества в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до полумиллиона рублей.