Оперативники ГУ МВД по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых участников незаконной охоты (статья 258 УК РФ). Об этом сегодня, 30 января, сообщили в ГУ МВД по региону.
Так, подозреваемые в прошлом году охотились на кабана, лося и косулю с целью продажи мяса. При этом разрешения на охоту у них не было.
«Оперативниками проведено 15 обысков, в том числе у лиц, купивших мясо. Полицейские изъяли четыре охотничьих ружья и патроны к ним, 23 полимерных мешка с мясом диких зверей, сотовые телефоны, а также предметы для разделки туш убитых животных», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.
Незаконная добыча велась фигурантами в Каслинском, Аргаяшском районах, на территориях Кыштымского и Верхнеуфалейского городских округов.