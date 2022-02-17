В Челябинской области задержали пятерых подозреваемых в серии краж

Мужчины, по версии следствия, проникали в чужие гаражи и забирали колеса, электроинструменты и строительные материалы

На территории Кыштымского городского округа полиция задержала пятерых подозреваемых в серии краж из гаражных кооперативов. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемые взламывали гаражи в кооперативах Кыштыма, Коркино, Копейска и Челябинска. После незаконного проникновения они похищали колеса, электроинструменты, велосипеды и строительные материалы — все, что находили.

«В следственном отделе МО МВД России „Кыштымский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли. Остальное злоумышленники успели сбыть. Ущерб составил порядка 170 тысяч рублей.