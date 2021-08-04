В Челябинской области задержали пьяную женщину, перевозившую в авто 9‑месячного ребенка

Составлено три административных протокола

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Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21101, за рулем которого находилась 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения. В машине находился девятимесячный ребенок. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Автомобиль остановили на 10-м км автодороги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альменево на территории Аргаяшского района. Женщина отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а ребенка доставил в больницу сотрудник по делам несовершеннолетних.

В отношении матери составили три административных протокола — по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»), статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних») и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Отказ от прохождения медосвидетельствования»).

Как выяснилось, женщина ранее привлекалась к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения и была лишена водительских прав. Это постановление пока не вступило в законную силу.