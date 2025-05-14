В Челябинской области задержали пьяную угонщицу Renault

Подозреваемая выпивала с хозяином авто

В Кизильском районе сотрудники полиции задержали пьяную 29-летнюю жительницу Сибая, угнавшую автомобиль, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение о пропаже Renault поступило от 39-летнего жителя поселка Урал. Угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен на 83-м километре трассы Магнитогорск — Кизильское — Сибай.

По словам задержанной , она приехала в Кизильское к знакомому, после ссоры с которым познакомилась с владельцем Renault и выпивала с ним в машине. Проснувшись в салоне авто одна, она отправилась домой в Сибай.

Возбуждено уголовное дело, автомобиль возвращен владельцу.