В Челябинской области задержали пьяного водителя микроавтобуса

Мужчина отказался от медосвидетельствования

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 9 декабря, в Красноармейском районе сотрудники ДПС остановили автобус «Луидор», водитель которого находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Пассажиров в автобусе не было, водитель направлялся из Вахрушево в Челябинск.

«У 48-летнего мужчины были выявлены признаки опьянения, он отстранен от управления автомобилями», — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

От прохождения процедуры освидетельствования на состояние опьянения на месте и прохождения процедуры освидетельствования в медицинском учреждении водитель отказался и попал под административную статью. Его ждет лишение прав и штраф.