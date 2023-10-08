В Челябинской области задержали пьяного угонщика, попавшего в ДТП

Мужчина не справился с управлением и съехал в кювет

В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские обнаружили в кювете угнанный автомобиль. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что днем оставил свой автомобиль «Лада Гранта», а вечером его не обнаружил. Правоохранители выяснили приметы машины и приступили к поискам.

Автомобиль был обнаружен в кювете одним из нарядов ДПС. Подойдя ближе, они увидели за рулем 27-летнего местного жителя. Проведенное медосвидетельствование показало, что мужчина пьян. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за нетрезвую езду, а также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).

Машина возвращена владельцу, а угонщику грозит до пяти лет тюрьмы.