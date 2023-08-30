В Челябинской области задержали подростков, клавших на рельсы камни

Школьники хотели посмотреть, как по ним проедет поезд

В Челябинской области полицейские задержали школьников, которые накладывали на рельсы камни. Родителей подростков привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

О том, что на станции Ишалино подростки накладывают на рельсы посторонние предметы, в полицию сообщил машинист. Прибывшие на место полицейские задержали мальчиков 10 и 12 лет. Они рассказали, что положили камни на рельсы ради интереса, так как хотели посмотреть, как эффектно по ним проедет поезд.

«Об опасных шалостях малолетних транспортные полицейские сообщили законным представителям детей, когда те прибыли на место. Со взрослыми и с самими юными нарушителями провели профилактическую беседу. Родителей мальчиков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей»,— рассказали в ведомстве.

Полицейские напомнили, что наложение посторонних предметов на рельсы влечет за собой серьезные последствия для железной дороги, вплоть до схода состава и гибели людей.