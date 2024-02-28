В Челябинской области задержали подростка, работающего курьером у мошенников

Парень забрал у пенсионерки 140 тысяч рублей

В Троицке Челябинской области полицейские задержали 16-летнего подростка, который по заданию неизвестных забрал крупную сумму денег у 87-летней пенсионерки. Сейчас правоохранители проверяют парня на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся врачом, и сообщил, что ее внучка попала в аварию. Тут же с растерявшейся пенсионеркой связался якобы полицейский и потребовал 300 тысяч рублей за то, чтобы ее родственницу не привлекли к уголовной ответственности. Женщина ответила, что у нее есть только 140 тысяч рублей. Неизвестные согласились на эту сумму и сообщили, что вскоре за деньгами придет курьер. Женщина собрала деньги и предметы первой необходимости и передала их пришедшему 16-летнему парню.

«Подозреваемого задержали. Подросток признался, что нашел „работу“ в одном из популярных мессенджеров. Он переписывался со своим „работодателем“, которому пересылал полученные от потерпевших деньги, оставляя себе определенный процент», — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют, причастен ли парень к другим подобным эпизодам.

Правоохранители призывают южноуральцев не брать трубки с незнакомых номеров, а также сразу же самостоятельно перезванивать своим родственникам.