В Челябинской области задержали подростка-мотоциклиста

Питбайк 15-летнего нарушителя забрали на штрафстоянку

В поселке Ук Челябинской области поймали 15-летнего подростка, управлявшего питбайком. Как рассказали в региональном ГУ МВД, мотоциклиста остановили на центральной улице, на место вызвали родителей.

Права управления питбайком у школьника не было. Технику забрали на штрафстоянку, с юным байкером провели профилактическую беседу. Также информацию о происшествии передали в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности.

Напомним, этим летом в области участились ДТП с детьми на питбайках. Две недели назад в Челябинске 16-летний водитель пострадал в аварии с двумя авто. А в конце июня в Сосновском районе двое парней насмерть разбились, врезавшись в электрический столб.