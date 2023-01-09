В Челябинской области задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули

В отношении мужчин возбудили уголовные дела

В Челябинской области сотрудники ДПС задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули. Тушу животного правоохранители обнаружили в автомобиле одного из мужчин. Задержанным грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Старший лейтенант полиции Виктор Немальцев и лейтенант полиции Олег Пфундт, осуществляя надзор за дорожным движением в ночное время, на 12-м километре автодороги Миасс — Чебаркуль остановили автомобиль «Нива», за рулем которого находился 53-летний житель Миасса. В машине правоохранители обнаружили карабин, принадлежащий 43-летнему пассажиру, а также тушу косули. Разрешение на отстрел животного у мужчин отсутствовало.

«Водителя и его пассажира доставили в межмуниципальный отдел МВД России „Чебаркульский“ для дальнейшего разбирательства. За незаконную охоту частью 1 статьи 258 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.