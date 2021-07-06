В Челябинской области задержали подозреваемых участников террористической организации

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело об участии в деятельности террористической организации в отношении нескольких жителей Челябинской области. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

По предварительной версии, в 2021 году подозреваемые приняли участие в деятельности запрещенной террористической организации и проводили занятия для распространения ее идеологии.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5. УК РФ («Участие в деятельности террористических организаций»), — рассказали в региональном СУ СКР.

Преступление выявили сотрудники областного УФСБ при силовой поддержке Росгвардии.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Во время обыска у подозреваемых обнаружили печатные материалы, запрещенные к распространению на территории РФ.