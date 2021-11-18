В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве жительницы Карабаша

Тело женщины со следами удушья нашли в автомобиле

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 58-летней жительницы Карабаша. Им оказался родственник погибшей. Тело женщины со следами удушья нашли в автомобиле неделю назад. В Следственном управлении СК России по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному.

Напомним, 11 ноября 2021 года в одном из гаражей Карабаша в автомобиле найдено тело 58-летней женщины. Погибшая со следами удушья на шее находилась в заведенной машине, а ее рот был заклеен скотчем.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый был установлен, как оказалось, это был родственник погибшей. Велись его поиски. Теперь решается вопрос о предъявлении ему обвинения.