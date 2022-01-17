В Челябинской области задержали подозреваемого в попытке сбыта крупной партии героина

Наркотики распространялись через тайники-закладки

В лесу в Чебаркульском районе сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 200 свертков с героином общей массой около килограмма. Спустя несколько дней подозреваемого в заделе тайника задержали. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 22-летний житель ближнего зарубежья. При нем полицейские нашли около 200 граммов героина, расфасованного в 100 свертков.

«Установлено, что подозреваемый планировал посредством тайников-закладок распространить наркозависимым героин на территории Челябинской области. На основе имеющихся сведений с географическими координатами местности, по которым задержанный ранее осуществил закладки наркотиков, сотрудники полиции изъяли еще пять пакетиков героина общей массой около 10 граммов», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), а также 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ.