В Челябинской области задержали подозреваемого в насилии над школьницей

По версии следствия, мужчина заставлял 15‑летнюю девочку раздеваться в авто

В Челябинской области задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в ОМВД по Каслинскому району.

ЧП случилось летом прошлого года. По предварительным данным, 54-летний мужчина в автомобиле «Рено» ударил девочку по лицу и заставил снять одежду.

В отношении южноуральца возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в изнасиловании 10-летней падчерицы.