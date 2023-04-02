В Челябинской области задержали пенсионера, пытавшегося познакомиться со школьницей

Мужчина довел девочку до слез и паники

Вечером 1 апреля в Снежинске Челябинской области местные жители заметили плачущую школьницу. Оказалось, к девочке приставал незнакомый мужчина. Неравнодушные снежинцы вызвали полицию, подозреваемого задержали. Об этом очевидцы рассказали в городском паблике в социальной сети «ВКонтакте».

«Примерно в 20:00 мы вышли прогуляться, встретили девочку у магазина, которая плакала и в панике звонила родным. Мы подошли к ней узнать, в чем дело. Как сказала девочка, она заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка 63 лет, который сидел на лавочке. Он предлагал ей поговорить, познакомиться и дружить»,— рассказали местные жители.

Также они добавили, что проводили девочку до дома, а она указала им на деда, который хотел познакомиться со школьницей.

«Он пытался убежать, мы вызвали полицию, его задержали. Мама с дочкой поехали писать заявление. Как рассказал этот человек, он живет на 21 площадке, здесь гуляет и дружит с восьмиклассницами»,— добавили очевидцы.

Некоторые комментаторы под постом сообщили, что знают этого мужчину, а также добавили, что ранее он состоял на учете у психиатра. Источник подтвердил журналисту ИА «Первое областное» эту информацию и добавил, что он состоит на учете до сих пор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что на вызов полицейские действительно выезжали. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательств.

«Были опрошены участники происшествия для установления полной объективной картины случившегося. Полицейские также выезжали на адрес проживания 63-летнего снежинца. В ходе осмотра квартиры каких-либо подтверждений его противоправной деятельности выявлено не было. В настоящее время мужчина отпущен. Проверочные мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле у начальника ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск»,— уточнили в ведомстве.

При этом в полицейском главке добавили, что участковый уполномоченный будет уделять особое внимание проверке адреса проживания мужчины и проводить с ним профилактические беседы.