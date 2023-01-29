В Челябинской области задержали пенсионера, подозреваемого в убийстве знакомого

Преступление произошло во время пьяной ссоры

В Брединском районе Челябинской области пенсионер убил своего знакомого во время пьяной ссоры. Местный житель скончался от ножевых ранений. Подозреваемый задержан, сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 79-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому, 75-летнему местному жителю. Они выпивали, и в какой-то момент между ними произошла ссора. Гость схватил нож и нанес несколько ударов хозяину дома, от которых он скончался.

«Подозреваемый в убийстве задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются»,— рассказал источник.

Ранее в Копейске в ходе пьяной ссоры местный житель схватил нож и убил свою мать. Подозреваемого задержали.