В Челябинской области задержали пассажира автобуса, избившего попутчиков

Агрессивный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Накануне, 2 декабря, вечером в Челябинской области один из пассажиров автобуса «Челябинск — Чесма» начал нападать на попутчиков с оружием и выламывать двери и кресла. Водитель остановился на обочине в Увельском районе и позвонил в полицию. Спустя несколько минут на помощь подоспел находившийся неподалеку экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Прибывшим полицейским пояснили, что драка началась из-за словесной перепалки. В результате пьяный пассажир причинил травмы трем попутчикам. Одному из них он нанес порезы. После этого нападавший скрылся. Правоохранители вызвали бригаду скорой помощи для пострадавших и отправились на поиски злоумышленника.

«У лесополосы ими был обнаружен предполагаемый нападавший, в руках у мужчины находился предмет, схожий с оружием. При виде сотрудников Госавтоинспекции гражданин не только не подчинился законным требованиям стражей порядка оставаться на месте и бросить оружие, но, наоборот, резко начал сокращать дистанцию. Быстро сориентировавшись в складывающейся ситуации, один из инспекторов выбил оружие из рук агрессивного мужчины. В результате злоумышленник был задержан»,— уточнили в ведомстве.

Агрессора доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Пострадавшим госпитализация не потребовалась.