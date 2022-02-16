В Челябинской области сотрудники таможни совместно с Пограничным УФСБ по региону задержали грузовик, на котором перевозили более трех тысяч единиц контрафактных товаров. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.
Сборный груз перевозили из Казахстана в Россию.
На таможенном досмотре выяснилось, что через границу пытались провезти адаптеры Samsung, беспроводные наушники и чехлы AirPods, носки с нанесенными товарными знаками NIKE и Adidas.
«Как заявили представители правообладателей торговых марок, продукция является контрафактной. Предотвращенный ущерб превысил 4,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе таможни.
Товар изъяли полицейские. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.