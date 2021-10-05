В Челябинской области задержали партию контрафактной одежды на 4 млн рублей

2 тысячи пар носков были незаконно брендированы именами известных марок

Возле Троицка сотрудники мобильной группы Челябинской области задержали грузовик с контрафактной одеждой. Товар перевозили из Кыргызстана в Россию. Об этом сегодня, 5 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Во время досмотра в грузовике нашли более двух тысяч пар носков, незаконно брендированных маркой Dior. Ущерб правообладателям составил 1,7 млн рублей.

«Помимо этого в автомобиле находились 890 единиц детской и женской одежды без обязательной маркировки средствами идентификации. Ориентировочная стоимость товара составила 2,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Товар, привезенный из Кыргызстана, изъяли сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки») и статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).