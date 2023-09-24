В Челябинской области задержали парня, после конфликта с которым скончался мужчина

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения

В Челябинской области задержали 19-летнего парня, после конфликта с которым скончался 38-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

ЧП произошло в поселке Новокаолиновый Карталинского района 16 сентября. Между 19-летним парнем и 38-летним мужчиной завязался конфликт, в ходе которого молодой человек ударил мужчину. Тот упал и стукнулся головой о бордюр. Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице.

«В настоящее время следователями первого отдела по расследованию особо важных дел и следователями-криминалистами регионального следственного управления проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы»,— уточнили в ведомстве.

19-летнему парню планируют предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ). В суд направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области добавили, что подозреваемый был задержан оперативниками сегодня рано утром в поселке Михайловка Карталинского района.