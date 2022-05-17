В Челябинской области задержали организаторов поставок героина в восемь регионов страны

Работа над пресечением крупнейшего наркосиндиката велась в 2018 года

В Челябинской области пресекли деятельность крупного наркосообщества, которое в течение долгого времени организовывало поставки героина на территорию восьми регионов страны. Работа по ликвидации канала велась с 2018 года. Установлены обстоятельства более 100 противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность преступного сообщества пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Челябинской области. Участников наркоканала подозревают в незаконном обороте героина на территории Москвы, Челябинской, Курганской, Свердловской, Московской областей, Пермского и Приморского краев, а также Республики Удмуртия.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, организовал сообщество выходец из Центральной Азии. Сам он не проживал в России, так как был осужден за незаконный оборот наркотиков в РФ, а после выдворен за пределы страны. Однако он наркокартель с четырьмя обособленными подразделениями и координировал и контролировал их деятельность.

Главный фигурант использовал старые знакомства, его подельниками были только самые близкие ему люди и родственники, чтобы избежать утечки информации. Наркокурьеров для мелких партий нанимали через объявления в социальных сетях.

«Принимались исключительные меры конспирации. В частности, каждый исполнитель проходил инструктаж, а сведения о времени и маршруте перевозки знал только ограниченный круг лиц. Кроме того, участники преступного сообщества систематически меняли место проживания, а общались между собой исключительно в мессенджерах», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали 30 участников и одного из лидеров наркосообщества. Четверо из них — граждане РФ, остальные — уроженцы Центральной и Западной Азии. Еще трое предполагаемых организаторов объявлены в федеральный розыск.

«Установлены обстоятельства более 100 противоправных деяний, связанных с наркоторговлей. В общей сложности из незаконного оборота изъято свыше 40 килограммов героина и не менее 175 граммов метадона», — рассказала Ирина Волк.

Следователи следственной части Следственного управления УМВД России по городу Челябинску расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1, а также частями 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие наложило арест на девять автомобилей фигурантов, их расчетные счета и денежные средства.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются.



Напомним, в Челябинске суд отправил пятерых мужчин в колонию за производство крупной партии наркотиков.