В Челябинской области задержали наркокурьеров с 20 килограммами мефедрона

Подозреваемые собирались продавать вещество через тайники

Полицейские на трассе в Красноармейском районе остановили автомобиль, в котором ехали двое жителей Свердловской области. При досмотре машины выяснилось, что это наркокурьеры нелегального интернет-магазина. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В багажнике автомобиля полицейские нашли несколько свертков с порошкообразным веществом. Позже экспертиза установила, что это наркотик мефедрон. Всего свердловчане перевозили около 20 килограммов такой «синтетики».

«По предварительной информации, злоумышленники являются межрегиональными оптовыми наркокурьерами нелегального интернет-магазина, специализирующегося на торговле запрещенными веществами», — отметили в пресс-службе областной полиции.

Наркотик подозреваемые планировали продавать через тайники по всему Уралу.

В полиции возбудили уголовные дела о покушении на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ) и незаконной перевозке наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Фигурантов заключили под стражу.