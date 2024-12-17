В Челябинской области задержали наркокурьера‑оптовика

При нем нашли 5 килограммов мефедрона

В Челябинской области полиция задержала 30-летнего мужчину, при котором было 5 килограммов мефедрона. Как рассказали в региональном ГУ МВД, курьер развозил наркотики по разным регионам и делал закладки.

Мужчину поймали с поличным в лесу в Каслинском районе, когда полиция проверяла оперативную информацию. Курьером оказался житель соседней Свердловской области, работавший на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Задержанный уже трижды привлекался к уголовной ответственности: за хранение наркотиков и управление авто в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело, свердловчанин заключен под стражу. Помимо штрафа ему может грозить лишение свободы сроком вплоть до пожизненного.