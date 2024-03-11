В Челябинской области задержали наркодилера, находящегося в федеральном розыске

Мужчина попытался уйти от погони экипажа ДПС

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В Кыштыме полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске по подозрению в обороте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль и заметили признаки подделки водительского удостоверения. В этот момент мужчина за рулем резко тронулся с места. Полицейские начали преследование.

«Недалеко от лесополосы мужчина оставил машину и попытался убежать. Он произвел несколько выстрелов в сторону инспекторов, ранив одного из них в руку. Однако полицейские догнали фигуранта и задержали его», — рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).