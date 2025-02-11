В Челябинской области задержали мужчину, забившего односельчанина доской

Подозреваемый путался в показаниях

В поселке Новобуранном Агаповского района задержали 47‑летнего мужчину по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (статья 111 УК РФ). Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Тело 50-летнего мужчины нашли у него дома. Поначалу видимых признаков насильственной смерти замечено не было, однако позже выяснилось, что потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

«Получив результаты экспертизы, сотрудники полиции и следователи принялись устанавливать круг общения погибшего, его родных и близких. Работу затрудняло то, что мужчина проживал один в доме, где не было ни тепла, ни электричества, злоупотреблял спиртными напитками, перебивался случайными заработками», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что последний раз погибший виделся с 47‑летним односельчанином. Мужчина подтвердил это, но потом начал путаться в показаниях и в итоге признался, что поссорился с оппонентом и ударил его доской. После этого подозреваемый увез тело мужчины к нему домой.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчина смертельно ранил знакомого и пытался сжечь его вещи в печи.